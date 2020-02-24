Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı

Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu Anıl Çelik yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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