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Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı
6 saat önce
Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu Anıl Çelik yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak. - BALIKESİR
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