Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı - Son Dakika Spor

Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı

6 saat önce

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı, System.String[]

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.


Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu Anıl Çelik yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak. - BALIKESİR

Anıl Çelik, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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