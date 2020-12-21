Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi - Son Dakika

Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi

21.12.2020 14:20
Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi, System.String[]

Edirne'de Süper Amatör Ligi'nde mücadele ederken 2012 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde takım otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 futbolcusu yaşamını yitiren ve 7 yıllık aranın ardından lige dönen Keşanspor kulübünün ismi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Edirne'de Süper Amatör Ligi'nde mücadele ederken 2012 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde takım otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 futbolcusu yaşamını yitiren ve 7 yıllık aranın ardından lige dönen Keşan spor kulübünün ismi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

2012 yılında Keşanspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kampa götürmek üzere yola çıkan otobüsün, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu futbolcular Can Çetinkaya ve Güner Yıldız hayatlarını kaybederken, 22 kişide de yaralandı. Kazanın ardından maddi sıkıntılar yaşayan ve aynı yıl yapılan genel kurulda yönetimine aday çıkmayan kulüp, ligden çekilmek zorunda kaldı. 7 yıllık aranın ardından kulüp, geçen yıl eylül ayında yapılan olağanüstü genel kurulla yönetimi yeniden belirlenerek, sonrasında teknik kadro ve futbolcu transferleri gerçekleştirdi.

Kulüp yöneticileri, geçen yıl 'Keşanspor' isminin marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, başvurunun olumlu sonuçlandığı belirtilerek, "Keşanspor tescilli marka oldu. Kulübümüzün Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yaklaşık bir yıl önce yaptığı başvuru tüm aşamaları geçerek olumlu sonuçlandı ve markamız Keşanspor Kulübü adına tescillendi. Keşan'a ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.'KEŞANSPOR DA ARTIK BİR MARKA DEĞER OLDU'Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yöneticiler, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçen temmuz ayında şehre ziyareti sırasında verdiği talimat sonrası yenileme çalışmalarına başlanan Keşan Atatürk Stadyumu'nda incelemede bulundu. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşanspor'un artık bir marka değeri olduğunu belirterek, "Keşanspor da artık bir marka değer oldu. Keşan markalarıyla büyüyor. Keşan'ın dinamikleri her dalda, her kolda çalışıyor. Artık tek marka var o da Keşanspor. Tüm kulüplerimizle spor anlamında şehri daha ileriye taşıyacağımız bir yolculuk başladı. Stadyumumuzda da çalışmalar hızla sürüyor. Çalışmalarda öndeyiz. Ekiplerimiz gece, gündüz, hafta sonu demeden çalışıyor. Mayıs ayında Keşan'da yeni bir stadyum olduğunu herkes görecek" dedi.'KULÜBÜ BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE HAZIR BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin de, kulübün artık kendi ayakları üzerinde durabildiğini ifade ederek, "Pandemi nedeniyle şu anda aktif bir süreçte değiliz. Ama kulüp olarak bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu da marka tescil sürecinde yaptık. İktisadi işletmemizi kurduk. Keşanspor'u şirketleştirmeye çalışıyoruz. Kulübü bizden sonraki nesillere hazır bırakmaya çalışıyoruz. Bizim stadyum tamamlandıktan sonra burayı doldurmamız gerekiyor. Biz Keşanspor olarak futbolcularımızla, teknik heyetimizle ve yöneticilerimizle hazır olarak bekliyoruz. Keşan şu an en büyük gençlik ve spor yatırımlarını alıyor" diye konuştu.


- Keşanedirne
Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi
Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi
Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi

Antalya, Edirne, Patent, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeşil sahalara geri dönen Keşanspor'un ismi tescillendi - Son Dakika Spor


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