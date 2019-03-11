Son Dakika Haberleri: Yeşil Sahalarda Aranan Tablo

Yeşil Sahalarda Aranan Tablo

41 dakika önce

Yeşil sahalarda çıkan olaylarla daha çok gündeme gelen amatör küme müsabakalarında bu kez örnek bir birliktelik sağlandı.

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Yeşil sahalarda çıkan olaylarla daha çok gündeme gelen amatör küme müsabakalarında bu kez örnek bir birliktelik sağlandı. Her iki takımda transfer olan oyuncu ve yöneticiler daha önce aynı ekipteyken bu kez rakip olmalarına rağmen, maç öncesinde birlik ve beraberlik pozu verdiler.

Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) bünyesinde yapılan 2.Amatör Küme müsabakalarında rakip olarak karşılaşan Çünürspor ve Kuleönü Belediyespor'da tüm oyuncular tek takımdaymış gibi hatıra pozu verdiler.

Çünürspor'da daha önce yöneticilik yapan İbrahim Tekeli ile aynı takımda oyuncu olan Tansel Tekeli, bir süre önce Kuleönü Belediyespor'a geçerek spor faaliyetlerine burada devam etme kararı aldı. Bu kez eski takımlarına rakip olarak sahaya çıkan oyuncu ve yönetici 2 kardeş, yıllarca top koşturduğu ekiple rakip olan yeni takımını bir araya getirerek futbolun kardeşlik yönünü en güzel biçimde ortaya koydular. Yeşil sahalarda çıkan olaylar ve maçlardaki kavgalarla anılan amatör küme karşılaşmaları bu kez, futbola örnek bir davranış sergiledi. Sahada ortaya konulan anlamlı birliktelik, seyirciden de büyük alkış aldı.

Öte yandan, Çünürspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Tekeli, Kuleönü, Isparta, Spor
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