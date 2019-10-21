Yeşil sahalarda bu kez robot futbolcular top koşturdu
10 dakika önce
İtalya'nın başkenti Roma'da bu sene 6'ncısı düzenlenen Robocup Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da bu sene 6'ncısı düzenlenen Robocup Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Nao adı verilen robotların yeşil sahada kıyasıya mücadele verdiği turnuvaya halk yediden yetmiş yediye büyük ilgi gösterdi
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:03
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