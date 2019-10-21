Son Dakika Haberleri: Yeşil sahalarda bu kez robot futbolcular top koşturdu
Son Dakika Dünya Yeşil sahalarda bu kez robot futbolcular top koşturdu

Yeşil sahalarda bu kez robot futbolcular top koşturdu

10 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'da bu sene 6'ncısı düzenlenen Robocup Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

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İtalya'nın başkenti Roma'da bu sene 6'ncısı düzenlenen Robocup Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Nao adı verilen robotların yeşil sahada kıyasıya mücadele verdiği turnuvaya halk yediden yetmiş yediye büyük ilgi gösterdi

Yeşil sahalarda bu kez robot futbolcular top koşturdu

İtalya, Futbol, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:03 
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