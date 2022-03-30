Yeşil sahalarda duygu dolu anlar - Son Dakika

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Yeşil sahalarda duygu dolu anlar

ERZURUM - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvasında duygu dolu anlar yaşandı. Günün ilk etabında Van Fevzi Geyik Ortaokulu sporcuları oynadıkları müsabakadan 2-1 mağlup ayrılınca sahada göz yaşlarına hakim olamadı.

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var'ın Erzurum'daki yarı final maçları Kazım Karabekir Stadyumu sentetik sahasında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, futbolcular ve antrenörler katıldı.

Elazığ, Siirt, Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Futbol Yarı Final Şampiyonası 30 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Turnuva maçlarında takım oyuncuları sahada ter dökerken, antrenörleri de oyunculara saha kenarından tezahürat ve taktikleri ile destek verdi.

Öte yandan günün son maçında Van Fevzi Geyik Ortaokulu ile Şanlıurfa GSK kulübü karşılaştı. Kıyasıya süren müsabaka Şanlıurfa GSK sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bunun üzerine Van Fevzi Geyik Ortaokulu sporcuları adeta yıkıldı. Göz yaşlarına hakim olamayan sporculara antrenörleri Mahmut Kipici moral vermeye çalıştı. Uzun süre duygu dolu anlar yaşayan sporcular çok hırslı olduklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıkları için göz yaşlarını tutamadıklarını söyledi.

Günün maçlarının tamamlamasının ardından yapılan törende konuşan Erzurum Genlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarını kapsayan ve ülkemizde kutladığımız önemli günlerden birisidir. Mahallede Maç Var sloganıyla bir turnuva düzenleyerek çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. İyi oynayan kazanır umarım. Herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.