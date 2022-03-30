Yeşil sahalarda duygu dolu anlar - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil sahalarda duygu dolu anlar

30.03.2022 19:48

Yeşil sahalarda duygu dolu anlar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yeşil sahalarda duygu dolu anlar

ERZURUM - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvasında duygu dolu anlar yaşandı. Günün ilk etabında Van Fevzi Geyik Ortaokulu sporcuları oynadıkları müsabakadan 2-1 mağlup ayrılınca sahada göz yaşlarına hakim olamadı.

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var'ın Erzurum'daki yarı final maçları Kazım Karabekir Stadyumu sentetik sahasında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Erzurum Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, futbolcular ve antrenörler katıldı.

Elazığ, Siirt, Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının mücadele ettiği 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Futbol Yarı Final Şampiyonası 30 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Turnuva maçlarında takım oyuncuları sahada ter dökerken, antrenörleri de oyunculara saha kenarından tezahürat ve taktikleri ile destek verdi.

Öte yandan günün son maçında Van Fevzi Geyik Ortaokulu ile Şanlıurfa GSK kulübü karşılaştı. Kıyasıya süren müsabaka Şanlıurfa GSK sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bunun üzerine Van Fevzi Geyik Ortaokulu sporcuları adeta yıkıldı. Göz yaşlarına hakim olamayan sporculara antrenörleri Mahmut Kipici moral vermeye çalıştı. Uzun süre duygu dolu anlar yaşayan sporcular çok hırslı olduklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıkları için göz yaşlarını tutamadıklarını söyledi.

Günün maçlarının tamamlamasının ardından yapılan törende konuşan Erzurum Genlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarını kapsayan ve ülkemizde kutladığımız önemli günlerden birisidir. Mahallede Maç Var sloganıyla bir turnuva düzenleyerek çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. İyi oynayan kazanır umarım. Herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Yeşil sahalarda duygu dolu anlar
Yeşil sahalarda duygu dolu anlar
Yeşil sahalarda duygu dolu anlar

YORUMLAR
500
TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın yarı final müsabakaları, Antalya'da başladı TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın yarı final müsabakaları, Antalya'da başladı 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda sporcular gözyaşlarını tutamadı 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda sporcular gözyaşlarını tutamadı

23 Nisan, Futbol, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşil sahalarda duygu dolu anlar - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Çimlerde hareketsiz yatan adamı herkes uyuyor zannetti, gerçek 1 saat sonra anlaşıldı
19:49 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 iddiaları korkuttu: Buğday zamlanınca insanlar birbirini yiyecek
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 20:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşil sahalarda duygu dolu anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement