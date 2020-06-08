Yeşil sahalarda slalom yapan Messi'yi Palandöken'e davet ettiler

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, yeşil sahalarda rakiplerini adeta slalom yaparak geçen Arjantinli futbolcu Lionel Messi için 'Palandöken'de kayıyormuş' paylaşımını yapan Barcelona'yı Erzurum'a davet etti.

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, başarılı futbolcusu Messi'nin sahalarda attığı çalımları kayaktaki slaloma benzetti. Ünlü futbol kulübü, twitter hesabının Türkçe versiyonunda Messi'nin attığı çalımları görsel efektlerle süsleyerek 'Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi' ifadesini ekledi.