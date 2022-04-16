Yeşil sahalardan kadına şiddete 'dur' mesajı verilecek - Son Dakika

AİLE ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarında takımlar sahaya 'kadına yönelik şiddet insanlık suçudur' yazılı pankartla çıkacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak, topluma mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza atıldı. Bu kapsamda 18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig, TFF 3'üncü Lig maçlarında ev sahibi takımların futbolcuları sahaya 'kadına şiddet insanlık suçudur' yazılı pankartlarla çıkacak. Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, maçlar başlamadan önce anons edilecek. Müsabakaların devre aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.