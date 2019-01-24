Yeşil Sahaların Sultanlarına 8. Pentex Fuarında Yoğun İlgi

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 120 firmanın, 350 markayla katılım sağladığı PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri fuarı önceki gün düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 120 firmanın, 350 markayla katılım sağladığı PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri fuarı önceki gün düzenlenen törenle kapılarını açtı. ALG Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gözcü'nün kulüp başkanlığında ligde fırtınalar estiren ALG SPOR oyuncuları da fuarı ilk gün ziyaret etti.



ALG Spor'a sevgi seli



Fuarda, Türkiye'nin en iddialı kadın futbol takımlarından biri olan ALG Spor kadın futbol takımı protokolden yoğun ilgi gördü. Gaziantep Milletvekilleri, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak ile birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sohbet etme fırsatı yakalayan futbolun sultanları, diğer katılımcıların da ilgi odağı oldu. ALG SPOR Başkanı Ali Gözcü, takım hakkında bilgi alan Gaziantep protokolünün önemli isimlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca şampiyonluk hakkında konuşmalar yapan Gözcü, destek beklediklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

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