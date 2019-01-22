Yeşil Sahaların Yeliz Hocası Şimdi Direksiyon Başında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Yeliz Çolak, uzun süredir severek yaptığı futbol antrenörlüğünü bırakıp baba mesleği olan taksiciliğe başladı.

FİKRET KAVĞALI - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Yeliz Çolak, uzun süredir severek yaptığı futbol antrenörlüğünü bırakıp baba mesleği olan taksiciliğe başladı.





Yeliz Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu çok sevdiğini ancak annesinin isteği üzerine ziraat mühendisliği bölümünü okuduğunu belirterek, okulu bitirdikten sonra bu alanda çalışmayı düşünmediğini söyledi.



Spor tutkusunun peşinden giderek bu alanda kendisine kariyer imkanı oluşturduğunu aktaran Çolak, "Türkiye Futbol Federasyonunun açtığı kursa katılarak antrenörlük belgesini aldım. Daha sonra Kadınlar Futbol 3. Ligi'ndeki takımlarda görev almaya başladım. Profesyonel antrenörlük hayatım 2012 yılında başlamış oldu." diye konuştu.



Çolak, 50 yıldır taksicilik yapan 78 yaşındaki babası Zeynel Çolak'ın yaşlanması ve rahatsızlıklarının artması nedeniyle işini bırakmaya karar verdiğini dile getirerek, 6 çocuklu ailede tek erkek olan abisinin de engelli olması nedeniyle baba mesleğini devam ettirecek kimse bulunmadığını ifade etti.



Bu nedenle babasının taksisinin direksiyonuna geçme kararı aldığını ifade eden Çolak, "Babam yaşlanınca taksiciliği yapamaz oldu. Ben de baba mesleğini devam ettirmek istedim. Şimdi antrenörlüğü yapamıyorum ama bu işimi de seviyorum. Antrenörlüğe olan sevgim ise çok başka. Bir gün inşallah tekrar antrenörlüğe dönerim." dedi.



Taksicilerden ve müşterilerden olumlu tepkiler alıyor



Çolak, sabah erken saatlerde Çay Mahallesi'nde bulunan taksi durağına giderek müşteri beklemeye başladığını anlatarak, gün boyu direksiyon salladığını kaydetti.



Taksiciliğin çalışma alanı olarak bir kadın için zor göründüğünü ancak bunun üstesinden geldiğini vurgulayan Çolak, "Baba mesleğine sahip çıktığım için mutluyum. Babamın da başta bazı çekinceleri vardı ama şimdi bana büyük destek veriyor. Taksicilik kutsal bir meslek, saygı duyulması gereken bir meslek. 'Hanımın eli değdiği zaman daha güzel olurmuş' sözünün hakkını ben de veririm inşallah." dedi.



Çolak, yaklaşık 1 aydır yaptığı işinde müşterilerden de olumlu tepkiler aldığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Hem erkekler hem de kadınlardan olumlu tepkiler aldım. Özellikle kadınlar daha çok seviniyorlar. Hemen iletişime geçiyorlar. Bir keresinde de ilginç bir olay yaşandı. Ben saçımı genelde kısa kestiririm. İki kadın müşteri taksime binmişti, beni erkek zannettiler. Sesimi duyduktan sonra beni alkışlamaya başladılar. Bazı erkekler de binince 'Abi' diyorlar sesimi duyduklarında ise 'Pardon' diyorlar. Duraktaki arkadaşlar sağ olsunlar kardeşleri gibi sahip çıktılar. Mesleğin inceliklerini anlatıyorlar. Yolda giderken taksici arkadaşlar beni görünce 'Hayırlı olsun' diyenler de var."



Çolak'ın babası Zeynel Çolak da 50 yıllık mesleğini kızına teslim ettiği için mutluluk duyduğunu bildirerek, "Kızım kendisi istedi. 'Ben yapmak istiyorum' deyince ben de arabayı kendisine verdim. Allah'a şükür kızıma çok güveniyorum." diye konuştu.



Duraktaki taksi şoförlerinden Ünal Sahilli ise Yeliz Çolak'ın yanlarına gelişinden dolayı duraklarının prestijinin arttığını ve bir kadın sürücünün kendileri için büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.





Çolak'ın taksisine binen müşterilerden Esma Çelik de Yeliz'e destek verdiğini ve cesaretinden dolayı kendisini takdir ettiğini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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