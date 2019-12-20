Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi - Son Dakika Spor

Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi

6 saat önce

LÖSEV tarafından Seferihisar'da kurulan Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsulleri lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere futbol dünyasının yıldızları tarafından satın alındı.

Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi, System.String[]

LÖSEV tarafından Seferihisar'da kurulan Lösev Mandalina Bahçeleri'nin ilk mahsulleri lösemili çocuklar yararına kullanmak üzere futbol dünyasının yıldızları tarafından satın alındı. Vakfa destek olan Milli Takım ve Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mehmet Topal önderliğinde hareteke geçen spor ve iş dünyasından isimler çocuklar için destek yağdırdı. Mehmet Topal'ın yanı sıra Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Umut Nayir ve Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Batur Altıparmak, Ebru Erbaş, Gökçe Sürmeli, Şayna Kaynar, Songül Durur Zevzir, Mert Nayır ve Özlem Dolu ilk mahsül olan 2 ton mandalinaları satın alarak farklı kurumlara gönderdi.


ZUHAL ÖN: FARKINDALIK YARATMAK KONUSUNDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR


Satın aldıkları mandalinaları; huzurevi, okul, hastane, sevgi evi ve down cafe gibi farklı kurumlara dağıtılırken, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön destekçilere teşekkür etti. Zuhal Ön yaptığı açıklamada, LÖSEV'in mandalina hareketinin sağlıklı gıdada farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını ve LÖSEV Seferihisar Çiftliğinde yetiştirilen tarım ilaçsız, gazsız, kimyasal katkısız, parafinsiz doğal mandalinaların herkese şifa dağıtmasını dilediklerini ifade etti.


Seferihisar, Başakşehir, Futbol, LÖSEV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mesut Özil için Medipol Başakşehir devreye girdi!
Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer oluyor Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:46 Antayaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor
23:40 Vedat Muriç'e büyük onur! - Son Dakika Spor
23:36 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 TFF'den Tuzlaspor açıklaması - Son Dakika Spor
23:13 Dimitris Itoudis: "Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu" - Son Dakika Spor
22:02 Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı - Son Dakika Spor
20:52 BtcTurk Yeni Malatyaspor'lu Mina'dan kötü haber! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşil sahaların yıldızları lösemili çocuklar için biraraya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]