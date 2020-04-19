Yeşil sarımsak hasadında çalışmak isteyen mevsimlik işçilere çağrı - Son Dakika

Altun, "Günlük peşin yevmiye ile iş imkanı sağlayacak olan meşhur Araban sarımsağının yeşil firik hasadında çalışmak isteyen tarım işçilerine ihtiyaç vardır. Çalışmak isteyen tarım işçilerinin Araban Ziraat Odası Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede ileriki günlerde 15 bin dönüm civarında sarımsak ekili alanda toplanacak yeşil sarımsakta çalışmak isteyen mevsimlik işçileri beklediklerini belirtti.

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