Yeşil seferberliğe tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşil seferberliğe tam destek - Son Dakika

Yeşil seferberliğe tam destek

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi bu yıl da yeşil seferberlik başlattı.

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Nilüfer Belediyesi bu yıl da yeşil seferberlik başlattı. 20 bin fidan, 5 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Fidanları teslim alıp araçlarına yükleyen yüzlerce Nilüferlinin ağaç sevgisi görülmeye değerdi.


Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ağaçlandırma kampanyası bu yıl da başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Alaaddinbey hizmet binasında fidan dağıtımına başladı. Leylandi, limoni servi, ladin, erguvan, ıhlamur ve oya türlerindeki fidanların dağıtımına ilk günden büyük ilgi gösterildi. Yüzlerce Nilüferli sabahın erken saatlerinden itibaren fidanlarını teslim almak üzere dağıtım noktasına gelmeye başladı. Fidanlığına elerek, başvuru dilekçesini dolduran vatandaşlar fideleri araçlarına yükledi. Ev, site ve iş yerlerinin bahçelerine dikmek üzere bir kişinin en fazla 15 adet fidan alabildiği kampanyadan yararlananlar Nilüfer Belediyesi'nin uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını ve yeşile katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.


Bu yıl kampanya çerçevesinde 20 bin adet fidan dağıtmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Yıl içerisinde birçok ağaçlandırma kampanyası yapıyoruz, ancak Nilüferlilerin bize başvurarak fidanlarını teslim alması, onları kendilerinin dikmesi, sulaması ve bu fidanların büyüdüklerini görmeleri çok önemli. Doğa dostu ve daha yeşil bir Nilüfer için vatandaşlarımızın ağaç varlığını artırarak onlara sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor. İlginin yoğunluğu yeni hizmetler ve yeni ağaçlandırma kampanyaları için bizleri teşvik ediyor" diye konuştu.


Daha yeşil bir Nilüfer için fidan dikmek isteyen vatandaşlar fidanları, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey hizmet binasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden, 17 Ocak 2020 tarihine kadar 09: 00 - 15: 30 saatleri arasında tutanak karşılığında ücretsiz olarak alabilecek. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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