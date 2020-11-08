"Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi" - Son Dakika

"Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi"

08.11.2020 17:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) arasında imzalanan işbirliği protokolünce 50 bin metrekarelik alana fidan dikimi gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) arasında imzalanan işbirliği protokolünce 50 bin metrekarelik alana fidan dikimi gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller Projesi" kapsamında ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Bu kapsamda merkez Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 50 bin metrekarelik alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ağaç dikimi töreninde yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100'üncü yılına kadar 27 milyon fidan dikilmesini hedeflediklerini belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarına ve büyükşehire teşekkür ediyorum. 14 noktada yapılan ağaçlandırma için herkes işin ucundan tutuyor. Herkes evinin önünü temiz tuttuğunda şehir temiz, ağaç diktiğinde şehir yeşil oluyor. Kötü örnek olduğunda bunu paylaşmayı çok seviyoruz. İyi örnek olduğunda ise bu rutin gibi algılanıyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise insanoğlunun ekosistemi bozmadan devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim geleceğimize, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak en önemli yapmamız gereken iş. Aslında 'Gaziantep modeli' dediğimiz de tamda bu. Hiçbir şehirde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu manzarayı göremezsiniz. Akaryakıtçılar genelde gelir, belediyelerden akaryakıt istasyonu yeri ister. Bizim akaryakıtçılarımız ise 'yeşillendirecek yer verin' diyor. Bu modelde sivil toplumun önemini bir kez daha görüyoruz. Bize düşen verilen görevi iyi bir şekilde yerine getirmek. Merkezde belirlediğimiz alanlarda büyük ağaçlar dikerek bir iki yıl sonrasında gölgesinde hep beraber oturalım. İstiyoruz ki şehre gelenler binadan önce yeşili görsün."

GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan ise bir orman oluşturmanın derneklerinin yıllardır hayali olduğunu aktararak, "Bugün 3 bölgenin sorumluluğunu üstlendiğimiz orman dikim alanından birisindeyiz. Çevremiz insanlığın enerjisi. Bizim için çok önemli. Bu orman için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Başkan Şahin'e geldiği günden bu yana şehir estetiği ile ilgili gösterdiği gayretten dolayı da minnettarız. Çevre bilinci için gençler daha iyi yetişirse etrafımızı kirletmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Vali Gül, Başkan Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, GABDER Başkanı Ali Özcan Akcan ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilcisi Sait Ersin Özbadem katıldı. Ali Topcuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de hazır bulunduğu programda ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Programda Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Gaziantep İl Temsilciliği arasında da fidan dikimi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, önümüzdeki günlerde Güvenler Mahallesi'nde ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil, Akaryakıt, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller Projesi' - Son Dakika


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