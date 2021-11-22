Yeşil-siyahlılar, sahaya yansıttıkları güzel oyunla futbolseverlerin de beğenisini kazandı - Son Dakika

Hafta sonlarına renk katan ve futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Gaziantep Süper Amatör Lig'de 2021-2022 sezonunda geride kalan 3 haftada sahadan gülerek ayrılan taraf, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü oldu. Yeşil-siyahlı genç futbolcular, yeni sezonda rakip takımın filelerini birbirinden şık gollerle 9 kez havalandırarak zirvenin sahibi oldu.

Altyapılara verdiği büyük önem ve sıklıkla gerçekleştirdiği branşa özgü yetenek taramalarıyla amatör futbola büyük katkı sunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, A Takım seviyesinde de genç kramponlara büyük şans veriyor. Sporcu yetiştirmeyi esas alan eğitim sistemiyle yeşil-siyahlı kulüpte görev yapan tüm teknik kurmaylar, futbolcuların gelişimiyle yakından ilgileniyorlar.

A TAKIMIMIZ KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Ligde geride kalan haftaların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Direktörü Taner Özaykut, A Takım'ın Futbol Akademisi'nde yetiştirdikleri genç yeteneklerin hedeflerine ulaşabilmesi adına köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam Özaykut, açıklamasında şunları söyledi:

"2021-2022 sezonunda Gaziantep Süper Amatör Lig'de yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisinden dolayı mutluyuz. Takım olarak eksiklerimizi ve geliştirmemiz gereken noktaları iyi biliyor ve antrenmanlarda bu konulara ağırlık veriyoruz. Yeşil sahadaki asıl hedefimiz, elit yaş grubu olarak adlandırdığımız U10 kategorisinden başlayarak A Takım seviyesine kadar sorumlu olduğumuz tüm sporcularımızın saha içinde ve saha dışında gelişimlerine katkı sağlamak. Tüm yöneticilerimiz ve teknik ekibimizde görev yapan arkadaşlarım, aynı gaye ile mesai yapıyorlar. İnşallah A Takımımız, altyapıdan yetişen sporcularımızın hedefledikleri noktaya ulaşmalarında köprü görevi üstlenecek. Pandemi döneminin tüm zorluklarına rağmen bizlerle sunulan imkanları çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz diyoruz. İnşallah bu ailenin fertleri Gaziantep ve Türk sporu adına güzel ve başarılı işler çıkartmaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."