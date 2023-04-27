Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğraflarına ulaşıldı - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğraflarına ulaşıldı

27.04.2023 13:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'e ait olduğu iddia edilen örgüt kamplarındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görülüyor. Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez'e ait olduğu iddia edilen o skandal fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi bölücü terör örgütünün eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer teröristler ile sarmaş dolaş görünüyor.

KUZEY IRAK KAMPLARINDAN YENİ FOTOĞRAFLAR

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'in kırsaldaki teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi.

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

DİĞER TERÖRİSTLERE DAİR İNCELEMELER SÜRÜYOR

Fotoğraflarda, Dönmez'in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer teröristler ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen teröristler ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, terör örgütünün kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi. Dönmez'in yanında bulunan görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Abdullah Bayraktar: ALLAH BELANIZI VERSİN AMİİİİN Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Vatanıma, ülkeme, devletine, güvenlik güçlerimize kurşun sıkan, terör örgütü ile bağı delillerle ispatlanmış vatan haini tek bir kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak TBMM'DE ben şahsen istemiyorum. Bunlara oy verip milletvekili seçilmesine destek olacak olanlarada hakkımı helal etmiyorum. Yunanistan,Amerika,Avrupa kucak açmış sizi bekliyor güzel ülkemden defolun. Cevap Yaz 46 4 Yayından Kaldır
  • astragan: patetes, soğana gidiyom derken kandile gidiyor millet. Cevap Yaz 39 7 Yayından Kaldır
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Yeşil Sol Parti, Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğraflarına ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Ayten Dönmez'in PKK kamplarındaki yeni fotoğraflarına ulaşıldı - Son Dakika
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