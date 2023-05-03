Seçim çalışması yapan Yeşil Sol Parti'ye 25 kişilik grup saldırdı! 4 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Seçim çalışması yapan Yeşil Sol Parti'ye 25 kişilik grup saldırdı! 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

03.05.2023 19:40

Çanakkale'de seçim çalışması için bir kahvehaneye giren Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın ile tartıştığı iddia edilen 4 kişi, buraya gelen yaklaşık 25 kişilik grup tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken, 4 yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki kahvede meydana gelen olayda iddiaya göre, seçim çalışması için kahveye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın'ın da aralarında olduğu partililer, 4 kişinin bulunduğu masaya geldi.

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışması sırasında ortalık karıştı! 25 kişilik grup 4 kişiye saldırdı

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Yalçın, masadaki Mustafa Kılıç ile tokalaşmak isteyince aralarında tartışma çıktı.Kahvedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra kahveye gelen yaklaşık 25 kişilik grup, içerideki Yalçın ile tartışan 4 kişiyi darbetti.

Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışması sırasında ortalık karıştı! 25 kişilik grup 4 kişiye saldırdı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: FASİZM HORTLADI TURKİYE'DE ARTIK GERÇEK ADALET VE EĞİTİM ŞART.HANİ ADALET VARDI NERDE.DEMEK HALA YOBAZLIK VAR.BU IRKÇILIK NE ZAMAN BİTECEK.YOKSA ALLAH'IN GAZABINI MI BEKLİYELİM.ALLAH HİDAYET VERSİN. Cevap Yaz 305 93 Yayından Kaldır
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Milletvekili Adayı, Yeşil Sol Parti, Adile Yalçın, Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim çalışması yapan Yeşil Sol Parti'ye 25 kişilik grup saldırdı! 4 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim çalışması yapan Yeşil Sol Parti'ye 25 kişilik grup saldırdı! 4 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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