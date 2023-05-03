Seçim çalışması yapan Yeşil Sol Parti'ye 25 kişilik grup saldırdı! 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Coşkulu kalabalığın karşısına çıkan Kılıçdaroğlu: Kim bunu yaparsa Allah belasını versin

Saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki kahvede meydana gelen olayda iddiaya göre, seçim çalışması için kahveye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın'ın da aralarında olduğu partililer, 4 kişinin bulunduğu masaya geldi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Yalçın, masadaki Mustafa Kılıç ile tokalaşmak isteyince aralarında tartışma çıktı.Kahvedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra kahveye gelen yaklaşık 25 kişilik grup, içerideki Yalçın ile tartışan 4 kişiyi darbetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.