Yeşil Sol Parti'den müşahitlere çağrı: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti'den müşahitlere çağrı: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz

Yeşil Sol Parti'den müşahitlere çağrı: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz

28.05.2023 17:51

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işleminin sona ermesiyle Yeşil Sol Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Müşahitlere çağrı yapılan açıklamada, "Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz, ıslak imzalı tutanakları partimize ulaştırıyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi saatin 17.00'ı göstermesinin ardından sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından Yeşil Sol Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Vatandaşlara ve müşahitlere çağrı yapılan paylaşımda, sandıkların terk edilmemesi ve oylara sahip çıkılması istendi.

"ISLAK İMZALI TUTANAKLARI PARTİMİZE ULAŞTIRIYORUZ"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Sandığa giden oyunu veren halkımıza sonsuz teşekkürler. Şimdi sıra verdiğimiz oyları korumakta. Bütün halkımıza ve müşahitlerimize çağrımızdır: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz, ıslak imzalı tutanakları partimize ulaştırıyoruz." denildi.

İşte o paylaşım:

Yeşil Sol Parti'den müşahitlere çağrı: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz
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Yeşil Sol Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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