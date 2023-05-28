Yeşil Sol Parti'den müşahitlere çağrı: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi saatin 17.00'ı göstermesinin ardından sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından Yeşil Sol Parti'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Vatandaşlara ve müşahitlere çağrı yapılan paylaşımda, sandıkların terk edilmemesi ve oylara sahip çıkılması istendi.

"ISLAK İMZALI TUTANAKLARI PARTİMİZE ULAŞTIRIYORUZ"

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Sandığa giden oyunu veren halkımıza sonsuz teşekkürler. Şimdi sıra verdiğimiz oyları korumakta. Bütün halkımıza ve müşahitlerimize çağrımızdır: Sandıkları terk etmiyoruz, oyumuza sahip çıkıyoruz, ıslak imzalı tutanakları partimize ulaştırıyoruz." denildi.

İşte o paylaşım: