Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı

03.05.2023 23:54

Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı olan Muslum Koyun mahkemece tutuklandı. Yeşil Sol Parti İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız ve Yeşil Sol Parti İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi 6'sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı. 'Terör örgütüne üye olmak' suçu çerçevesinde tutuklanan Muslum Koyun, cezaevine gönderildi.

Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı

DİĞER İKİ ADAY SERBEST BIRAKILDI

İçlerinde Yeşil Sol Parti İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız ve Yeşil Sol Parti İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da bulunduğu diğer 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Yeşil Sol Parti, Milletvekili, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:32 DSP lideri Önder Aksakal'dan çok tepki çeken açıklama: Erdoğan Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:30 Kaleci hayata küstü, İtalyanlar şokta! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol
23:26 DSP lideri Önder Aksakal'dan tepki çekecek çıkış: Erdoğan, Öcalan için özel af yetkisini kullanabilir
23:25 İtalyanlar şoka girdi! Hakan Çalhanoğlu'nun golü kaleciyi hayata küstürdü
23:25 Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
23:19 Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı
23:14 Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?
23:03 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:58 Ödül törenine katılan Ahmet Nur Çebi net konuştu: Gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız
22:55 Avrupa temsilcimiz Fenerbahçe son saniyede yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 23:58:44. #1.12#
SON DAKİKA: Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement