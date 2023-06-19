Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili hakkında suç duyurusu

Dün İstanbul Taksim'de düzenlenmek istenen izinsiz LGBT yürüyüşüne Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de katıldı. Saki, yasağa rağmen yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ'lere izin vermeyen polisleri hedef alıp sert ifadeler kullandı.

SKANDAL İFADELER KULLANDI

Saki'nin sarf ettiği, "Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi" ifadeleri sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere ''işgalci'' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

"BU HAKARET KABUL EDİLEMEZ"

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik ''işgalci'' hakareti asla kabul edilemez. İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize ''işgalci'' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.