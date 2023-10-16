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Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 16.10.2023 16:10

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Yeşil Sol Parti, PKK, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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