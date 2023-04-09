Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

09.04.2023 16:28
Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi.

Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Devrim Turgay Yılmaz, beraberinde HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve partililerle Yüksek Seçim Kurumuna (YSK) geldi.

Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tiryaki, partileri için hem mutlu hem de üzücü bir gün olduğunu söyledi.

Tiryaki, şunları kaydetti:

"Halkların Demokratik Partisi adıyla seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar, bir yol denememize neden oldu. Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım ülkemizin demokrasisine katkı sunacak bir seçim olur."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu - Son Dakika


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