"Yeşil Spor Oyunları" Projesi ile gençler piknik, spor ve çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Kastamonu'da "Green Sports Games" ERASMUS projesi kapsamında gençler, hem piknik hem spor hem de çevre temizliği yaptı.

Portekiz'in yürütücülüğünü yaptığı, Türkiye, Bulgaristan, Slovenya ve İtalya'nın ortağı olduğu projenin Türkiye ayağını Akademi Kültür ve Eğitim Derneği gerçekleştiriyor.

Türkçesi "Yeşil Spor Oyunları" olan proje kapsamında Daday'daki bir at çiftliğinde bir araya gelen Kastamonulu 35 genç, atlarla gezerek ATV turu atma fırsatı buldu. Pikniğin ardından Taşçılar Göleti çevresinde ormanla iç içe spor yapan gençler, ardından bölgede çevre temizliği yaptı.

Akademi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Suzan Avanoğlu, yaptığı konuşmada, projenin pilot aktivitelerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel bir organizasyon olduğunu belirten Avanoğlu, "Demirbey At Çiftliği'nin doğal ortamında spor yaparken, Taşçılar Göleti'nin yanında, yeşil alanda, ormanla iç içe gençlerimiz spor aktivitelerini yaparken çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmaya dikkat çekmek istedik. Derneğimiz ulusal ve yerel düzeyde eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında duyarlılık kazandırmak amacıyla 2013 yılından bu yana her alanda faaliyetlerini sürdürmeye gayret ediyor." dedi.

Etkinliğe katılan Valilik Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek ise "Çevre duyarlılığını öne çıkardığınız, temizliğe önem verdiğiniz ve doğada gençlerin özgürce faaliyetini sürdürmesine destek olduğunuz için teşekkürler. Proje faaliyetlerinizden aldığınız güzel sonuçlar için de tebrik ediyorum." diye konuştu.