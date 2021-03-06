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Kastamonu'da "Green Sports Games" ERASMUS projesi kapsamında 90 gence hem spor hem de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulacak.

Portekiz'in yürütücülüğünü yaptığı, Türkiye, Bulgaristan, Slovenya ve İtalya'nın ortağı olduğu projenin Türkiye ayağını Akademi Kültür ve Eğitim Derneği gerçekleştiriyor.

Türkçesi "Yeşil spor oyunları" olan proje kapsamında 90 gence, düzenlenecek çalıştaylarla hem çevre hem de spor bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Akademi Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Suzan Avanoğlu, AA muhabirine, projenin bir ERASMUS spor projesi olduğunu söyledi.

Spor yaparken gençlere çevre bilincini kazandırmak istediklerini dile getiren Avanoğlu, "Gençlerle bir araya gelip zaman zaman çevre temizliği, yürüyüşler ve spor yapıyoruz, projemizle ilgili bilgi veriyoruz. Hem spor hem de çevre konusunda duyarlılık çok önemli." dedi.

Etkinliğe katılanlardan lise öğrencisi Ece Özülkü de sporla iç içe olduğunu belirterek, "Gençlerimiz pandemi sürecinden dolayı çok hareketsiz. Bizler de farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Hem çevre hem de spor konusunda farkındalık oluşturmak için projeye dahil oldum." diye konuştu.