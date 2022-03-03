"Yeşil Tribün" ile 2 bin taraftar hem doğaya hem takımına destek oldu - Son Dakika
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"Yeşil Tribün" ile 2 bin taraftar hem doğaya hem takımına destek oldu

03.03.2022 11:03
"Yeşil Tribün" ile 2 bin taraftar hem doğaya hem takımına destek oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kasımda başlatılan ve tüm ülkede yaygınlaştırılması hedeflenen "Yeşil Tribün" projesi Konya'da devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kasımda başlatılan ve tüm ülkede yaygınlaştırılması hedeflenen "Yeşil Tribün" projesi Konya'da devam ediyor.

Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen projede, maç öncesi topladığı 5 cam ya da plastik atık şişe getiren Konyaspor taraftarına ücretsiz maç bileti veriliyor.

Projeyle atıkların geri dönüşüme kazandırılması, sporseverlerde ve ailelerinde çevre bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, AA muhabirine, Bakan Kurum'un çevre dostu projelere sahip çıktığını, özellikle "Sıfır atık" projesiyle genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce vatandaşa doğayı koruma bilinci kazandırıldığını söyledi.

"Yeşil Tribün" projesini de "Sıfır atık" projesi kapsamında, atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması için başlattıklarını aktaran Şevik, şöyle konuştu:

"Projeyi İttifak Holding Konyaspor ile ortak yürütüyoruz. Bu proje kapsamında 5 ambalaj atığı, plastik ya da cam şişe getiren Konyasporlulara Konyaspor'umuz bedava bilet veriyor. Dolayısıyla bu hem farkındalığı artırmak, bir bilinç oluşturmak adına, atıkların da ekonomiye kazandırılması bakımından önemli bir proje. Projeye kasımda başladık. İlk başladığımızda tanıtımını da yapmıştık. 15 bin 500 plastik ve cam şişe topladık, ekonomiye kazandırdık. Toplam 7 maçtır bu projeye devam ediyoruz."

"Projemiz sezon boyunca devam edecek"

Şevik, projenin 3 ay gibi kısa bir zamanda yoğun ilgiyle karşılandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin civarında taraftar hem takımını destekledi hem de doğaya destek oldu. 15 bin 500 adet de ambalaj toplandı. Tabii projeyi 5 ambalaja 1 bilet şeklinde başlattık ama sporseverler sadece bilet için değil, bilet almadan da ambalajını, atığını getirmeye başladı. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Projemiz sezon boyunca devam edecek. Diğer takımlara da örnek olmasını diliyoruz. Doğayı koruma anlamında önemli bir proje. Bunu Konya için başlattık ama tüm Türkiye ve dünya için örnek bir proje olmasını diliyorum."

Taraftar babaların taraftar çocukları da "Yeşil Tribün" diyor

Atık şişelerini Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu bahçesine kurulan "Yeşil Tribün" standına teslim ederek ücretsiz maç bileti kazanan taraftar Bekir Özer de "Çevremizi güzelleştiriyoruz, atıklarımızı geri kazanıyoruz. Çok güzel bir uygulama oldu, ilgililere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kesinlikle devam edeceğiz. Uygulamanın da devam etmesi için taraftar olarak elimizden geleni yapacağız. Çocuklarımız da bizim yolumuzdan devam ediyorlar. Onlar da yeşil tribüne destek için atıkları biriktirip burada bilete dönüştürüyorlar." diye konuştu.

Taraftar Murat Çizik ise projenin diğer sezonlarda da devam etmesini istediklerini kaydetti.

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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Konyaspor, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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