Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara'da öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneğinin koordinasyonunda, Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla başkentte fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki fidan dikme etkinliğinde bir taraftan Türkiye'nin ağaçlandırma faaliyetlerine katkı sağlanırken diğer yandan ağaç ve orman sevgisinin yayılması amaçlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe, Keçiören Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Özel Sedat Taş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Keçiören Esertepe Gülveren Anaokulu ile Batıkent'ten lise seviyesinde toplam 130 öğrenci katıldı.

"Her fidan bir yaşam" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde açık alanda öğrencilerin sosyal sorumluluk çerçevesinde fidanları toprakla buluşturmaları sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Cafer Orhan, fidan dikme etkinliğiyle ağaç sevgisi ve çevre bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Orhan, gelecekte daha büyük ve daha geniş katılımlı şölenler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.