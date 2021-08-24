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Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi - Son Dakika

Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi

24.08.2021 12:21
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören alanları yeniden yeşertmek için Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 fidanlıkta 2021 yılı için bin farklı türde 273 milyon fidan üretimi geçekleştirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören alanları yeniden yeşertmek için Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 fidanlıkta 2021 yılı için bin farklı türde 273 milyon fidan üretimi geçekleştirdi.

Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek, özel ağaçlandırma teknikleri ile orman alanlarını yeniden yeşertmek için Orman Genel Müdürlüğü (OGM)'ne ait orman fidanlıklarında hummalı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Fidanlıklarda ısı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek adeta bir bebek gibi büyütülen fidanların yurdun dört bir yanında hem orman yangınları ile zarar gören alanlara hem de ormanlaştırılan alanlara dikiliyor.

Bin farklı türde fidan yetiştiriliyor

Ağaçlandırma çalışmalarının olmazsa olmazı olan fidanlar çam, sedir, ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı; badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu, iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türlerde yetiştiriliyor. Lavanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik özellik taşıyan bitkilerin yanında, gül, ateş dikeni, defne, zakkum, taflan, şimşir gibi süs bitkisi olarak ta kullanılan çalılar ile tuz çalısı, bozkır otu gibi erozyon önleyici ve yem bitkileri türlerinden toplam bin'in üzerinde farklı türde fidan üretimi yapılıyor.

3 yılda 290 milyon fidan bedelsiz dağıtıldı

Dünya standartlarına uygun teknolojileri kullanarak üretim yapan OGM, fidanlıklarda üretilen ürünlerin büyük bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanırken, özel sektör fidancılığının ara ve atlık ürün ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların peyzaj çalışmaları için de üretim yapan Orman Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararına istinaden belediyeler, askeri birlikler, okullar ve diğer kamu kuruluşlarına 2008 yılından bu yana bedelsiz fidan dağıtımları yapıyor. 2020 yılı dahil 287.5 milyon adet bedelsiz fidan dağıtan OGM, 2021 yılı ilkbahar döneminde 23.2 milyon adet fidanı bedelsiz verdi. - İSTANBUL

Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi
Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşil vatan için 273 milyon fidan üretildi - Son Dakika


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