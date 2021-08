Yeşil vatan kahramanları Afyon'a döndü - Son Dakika

Yeşil vatan kahramanları Afyon'a döndü

Orman İşçisi Ramazan Kaymak: "Zaman zaman alevlerin arasında kalmaktan zor kurtulduk"

Orman İşçisi Şuayip Düzdaş: "Taşı yastık, toprağı yatak yapıp öyle dinlendik"

AFYONKARAHİSAR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Afyonkarahisar'dan giden orman işçileri, kentte geri dönerek görevlerine başladı. Yangınla cansiparane mücadele ettiklerini anlatan Şuayip Düzdaş, "Günde 1-2 saat uyuyarak mücadelemizi sürdürdük. Taşı yastık, toprağı yatak yapıp öyle dinlendik" dedi.

Manavgat'taki yangının söndürülmesinin ardından görev yerlerine dönen Afyonkarahisarlı orman işçilerinden bir kısmı, bugün arasözleriyle birlikte Kocatepe Orman Yangın İstasyonu'nda mesailerine başladı. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, mesailerine başlayan orman işçilerini Manavgat'taki üstün başarılarından dolayı tebrik etti. Us, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerde çıkan orman yangınlarına Afyonkarahisar'daki 10 ekibin 8'inin müdahalede bulunduğunu söyledi. "Yeşil vatanın" savunması için Afyonkarahisar'dan giden ekibe teşekkür eden Us, "Yangınların söndürülmesi bizim için çok önemliydi. Görevlerinin ardından ekiplerimiz sağ salim görev yerlerine giriş yapmaya başladılar. Arkadaşlarımız yangın bölgelerinde özverili bir şekilde çalıştılar. Orada bıraktıkları işi yine burada da devam ediyorlar" dedi.

Zor şartlar altında mücadele ettik

Orman işçisi Ramazan Kaymak da, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Antalya Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından bugün itibariyle döndük. Orada çok zor şartlarda mücadele ettik. Yangının alevleri 25- 30 metrelere kadar çıktı. Zaman zaman alevleri arasında kalmaktan kurtulduk. Yine de yangınları söndürdük. İnşallah bir daha böyle afetler Türkiye'mizin başına gelmez. Yaklaşık orada 12 gün mücadele etmek için bulunduk. Günlük 1- 2 saat uykuyla mücadele ettik."

"Yeşil vatanı koruduk"

Orman İşçisi Şuayip Düzdaş da, yangınla cansiparane mücadele ettiklerini yeşil vatanı korumaya çalıştıklarına dikkat çekerek, "Manavgat yangına gittik. Orada cansiparane çalıştık, vatanımızı koruduk. Şartlar çok zordu ama biz işimizi seviyoruz. Vatanı korumak, yeşili korumak, insanları korumak, yaban hayatını korumak bizim görevimiz. Biz işimizle gurur duyuyoruz. Orada taşı yastık, toprağı döşek yaptık. Günde 1- 2 saat dinlenerek yangınla mücadelemizi sürdürdük."

Konuşmaların ardından fidan bağışında bulunan Afyonkarahisar'daki basın mensuplarına da orman işçileri tarafından sertifika verildi.