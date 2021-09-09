Üye Girişi
Yeşil Vatan Platformu'nun ilk arama konferansı Marmaris'te gerçekleştirildi - Son Dakika

Yeşil Vatan Platformu'nun ilk arama konferansı Marmaris'te gerçekleştirildi

09.09.2021 11:27
Yeşil Vatan Platformu'nun ilk arama konferansı Marmaris'te gerçekleştirildi, System.String[]

Yeşil Vatan Platformu ilk arama konferansını hedef ilçe olarak belirlediği Marmaris'te gerçekleştirdi.

Yeşil Vatan Platformu ilk arama konferansını hedef ilçe olarak belirlediği Marmaris'te gerçekleştirdi. Arama konferansında küresel iklim krizinin dünyada ve Türkiye'de yol açtığı problemler üzerine konuşuldu ve sorunu önlemek amaçlı bir rapor hazırlandığı kaydedildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), UFRAD Franchising Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, İAÜ Mezunlar Derneği (İAÜMED) ve BİL Kolejlerinin bir araya gelerek oluşturdukları platformun arama konferansına katılan üyeler arasında Küçükçekmece Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Erol, İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da yer aldı.

YANGINLAR KONUSUNDA İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMAÇLANIYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlayan platformun Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın "Ülkemiz son aylarda yangın ve sel felaketleri ile karşı karşıya kaldı. Bu felaketler karşısında birçok kurum aksiyon alırken bizler de neler yapılabileceğimiz ile ilgili katkı sunmak için bu platformu kurduk. Bu platformun öncelikli amacı, insanları orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilinçlendirmek adına eğitimler vermek. Ayrıca 'Bir tek fidanı kaybetmenin, vatan toprağından bir parça kaybetmek' olduğu bilinciyle çevreye daha duyarlı ve farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulmasını sağlamaktır" dedi.

"İKLİM KRİZİ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ"

Düzenlenen arama konferansında iklim krizinin etkilerine değinen Doç. Dr. Mustafa Aydın "Bugün, bütün dünyanın öncelikli gündeminde olan 'iklim değişikliği' hem küresel hem de yerel ölçekte uzun süreli ve yavaş gelişen olumsuz değişikliklere sebep oluyor. Doğal sebeplerin yanı sıra bu değişiklikte insan faktörünün zararlı etkileri de biliniyor. Bu etkileri azaltma konusunda hızla ciddi adımların atılması gerekiyor çünkü özellikle son zamanlarda iklim değişiklikleri sebebiyle tüm dünyada ciddi kayıplar yaşanıyor" diye konuştu.

Aydın konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Her ne kadar teknoloji ve bilim ilerlemiş olsa da yaşanan doğal afetler karşısında insanlığın hala yeterli öngörüye sahip olmadığı ve gerekli tedbirleri alamadığını bir kez daha görmüş olduk. Son zamanlarda, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde birçok canlının yok olduğunu, insanların maddi-manevi zarar gördüğünü haber ağlarından öğrendik. Bu bizi oldukça derinden etkiledi. Yaşanan felaketlere seyirci kalmamak ve ülkemizi çevresel duyarlılık anlamında bir adım daha öteye taşımak için oluşturduğumuz 'Yeşil Vatan Platformu' ile yeni projeler, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek çevre konusunda farkındalık yaratmak en önemli amacımızdır."

13 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Bülent Bülbüloğlu ise Marmaris Yangın Afeti Temalı Konuşmasında "Her sene 3,5 milyon turiste ev sahipliği yapan Marmaris, Muğla'nın en büyük dinamiklerinden birisidir. Özellikle İngiltere pazarında en çok bilinen yerlerden biri olan Marmaris'te son dönemde meydana gelen yangınlarla 13 bin hektarlık bir alan yanmıştır. İnanıyorum ki Marmaris'imiz kısa sürede rehabilite edilecektir" ifadelerini kullandı.

"BU FELAKETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURULMASI GEREKİR"

Son zamanlarda yaşanan felaketlerin çok üzücü olduğunu belirten Özlem Erol, "Bu felaketlerin önüne geçmek için çevre bilinci oluşturulması gerekir bu da eğitim süreci ile gerçekleşecek bir şey. Son yıllarda her çocuğun elinde telefon görüyoruz en azından dijital oyunlar ile 'yangını hissettirecek' çalışmaların ortaya konulmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Dr. Güven Özdemir ise kuraklığın, sel felaketlerinin ve orman yangınlarının son yıllardaki sıklığında, sayısında ve büyüklüğünde gözle görülür artışlar olduğunu belirterek, "Her ne kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü etkin hava tahminleri yapıp iletişim araçları ile bu hava tahminlerini duyursa da 22 Mart 2021 Dünya Su Günü'nde yapılan 'Kuraklık ve Çölleşme Uyarısı' kapsamında yaptığımız olağanüstü hal çağrısı maalesef itibar görmedi" ifadelerini kullandı.

Alınan kararlar arasında okul öncesinden başlayarak bir hayat boyu devam edecek topyekün bir eğitim seferberliği başlatılması, belirli bir müfredat dahilinde çevre bilincinin öğrencilere verilmesi, görsel, yazılı ve sesli yöntemlerle dijital oyunlar geliştirilerek çocuklara "yangını hissettirecek" çalışmaların ortaya konulması, afet anında olaylara daha organize müdahale etmek için afet merkezlerinin daha donanımlı ve günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi, afetlere kolay ve hızlı müdahale edebilmek için erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, afet yönetimi ile ilgili "ulusal müdahale planı"nın hazırlanması, arama konferansları, seminerler, paneller ve sempozyumlar yapılarak "çevre bilinci"nin artırılması ve bu bilinci yükseltmeye yönelik acil ihtiyacın vurgulanması, her bölgeye göre afet ile ilgili bir stratejinin oluşturulması ve bölgenin özelliklerine göre bir "bölgesel afet planı" hazırlanması, insan faktöründen kaynaklanan afetler ile ilgili ciddi anlamda "caydırıcı" cezaların verilmesi gibi maddeler mevcut.


Yeşil Vatan Platformu'nun ilk arama konferansı Marmaris'te gerçekleştirildi

Marmaris, Yangın, Aydın, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeşil Vatan Platformu'nun ilk arama konferansı Marmaris'te gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek 12:52 Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim 12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım 11:57 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı 11:46 Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı
17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu 11:28 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Hindistan'da kaynayan suda rahatça oturan çocuğun videosu sosyal medyada şaşkınlık yarattı Hindistan'da kaynayan suda rahatça oturan çocuğun videosu sosyal medyada şaşkınlık yarattı         
12:55
Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı         
12:47
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi         
12:00
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş         
11:27
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 13:04:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil Vatan Platformu'nun ilk arama konferansı Marmaris'te gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement