"Yeşil Vatan Tırı" Kahramanmaraş'ta - Son Dakika
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"Yeşil Vatan Tırı" Kahramanmaraş'ta

28.06.2022 16:03
"Yeşil Vatan Tırı" Kahramanmaraş'ta

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ormanlar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Kahramanmaraş'a geldi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ormanlar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Kahramanmaraş'a geldi.

Milli İrade Meydanı'nda ziyaretçileri ağırlayan tırda, öğrencilere müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatılıp, ormanlarla ilgili film ve 5D sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Yeşil Vatan Tırı'nı ziyaret eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, gazetecilere, tırın 3 gün boyunca Kahramanmaraş'ta kalacağını söyledi.

Burada çocuklara orman sevgisinin aşılandığını aktaran Koç, "Orman sevgisini aşılamak, ormanla ilgili tanıtımlar yapabilmek için Kahramanmaraş'taki tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yeşil Vatan Tırı' Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

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