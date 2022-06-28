Burada çocuklara orman sevgisinin aşılandığını aktaran Koç, "Orman sevgisini aşılamak, ormanla ilgili tanıtımlar yapabilmek için Kahramanmaraş'taki tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Yeşil Vatan Tırı' Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

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