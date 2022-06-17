Tır da ayrıca temsili toprak havuzunda fidan dikimi uygulamalı olarak öğrencilere gösteriliyor.

Burada öğrencilere, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatılıp ormanlarla ilgili film ve 5D sinema gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Yeşil Vatan Tırı' Kilis'te - Son Dakika

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