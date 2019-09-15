Yeşil ve mavinin iç içe geçtiği etaplarda ralli heyecanı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde dünyaca ünlü pilotlar ile seyirciler, Datça-Kızlan-Yeşilbelde etabında yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşadı.

Büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın ikinci kez gururunu yaşayan Marmaris, dünyanın en hızlı pilotlarını özenle hazırlanan muhteşem etaplarda ağırlıyor.

Türkiye Rallisi, 988,50 kilometrelik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta pilotların zamana karşı büyük rekabetine sahne oluyor.

Geçen yılki rallinin parkurunda bu sene birkaç küçük değişiklik yapılırken, yarışta cumartesi günü 10. ve 13. etaba, 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi.

Yarışların bu yılki bölümünde Datça-Kızlan-Yeşilbelde etaplarında 50 bin kişi, nefeslerini tutarak deniz manzaralı, iniş, çıkış ve atlama parkurları ile sert virajların olduğu etapları takip etti.

33 kilometre uzunluğundaki Yeşilbelde etabıyla başlayarak ardından 8,75 kilometrelik Datça etabıyla devam eden bölümde dünyaca ünlü pilotlar, Asparan'daki servis alanına dönmeden önce Datça Kızlan'da mücadele etti. Bu sene eklenen yeni özel etap Kızlan'ın özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunuldu.

Bu etapta yarışları takip eden yerli ve yabancı turistler, atlama noktaları ve sert virajlarda araçların savurduğu yoğun toz bulutundan kaçamadı.

Datça ve Yeşilbelde etaplarını yine çok sayıda izleyici, özel yat ve teknelerden takip etti.

Seyirci sayısı arttı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, ralliyi izleyen seyirci sayısının geçen yıla oranla daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Yabancı seyirci sayısında artış olduğunu aktaran Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Hava yolunun yanı sıra kara yoluyla da gelmişler. Bunun yanı sıra bölge halkı da çok ciddi şekilde ilgi gösterdi. Seyirci özel etabını dahi 70 bin kişi izledi. 158 ülkede 850 milyon kişiye Türkiye'yi tanıttık. Aynı anda spor turizmi açısından ciddi bir gelir elde ettik. Bir taraftan sportif organizasyon kalitesini artırdık."