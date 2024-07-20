Yeşil Yatırım Holding'den deprem bölgesine özel yeni inşaat teknolojisi! KAP'a bildirim yapıldı - Son Dakika
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Emlak

Yeşil Yatırım Holding'den deprem bölgesine özel yeni inşaat teknolojisi! KAP'a bildirim yapıldı

Yeşil Yatırım Holding\'den deprem bölgesine özel yeni inşaat teknolojisi! KAP\'a bildirim yapıldı

Yeşil Yatırım Holding, deprem bölgesindeki konut ihtiyacına hızlı yanıt vermek için Renco Kompozit Modüler İnşaat Yapı sistemini kullanarak örnek konut, okul ve köy evi binaları inşa ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. adlı iştiraki tarafından tanıtılan bu yeni yapı teknolojisi, konvansiyonel sistemlere kıyasla daha hızlı ve güvenli inşaat yapmayı mümkün kılıyor.

20.07.2024 11:25
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Yeşil Yatırım Holding, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra deprem bölgesindeki konut ihtiyacına hızlı cevap verebilmek amaçlı Renco Kompozit Modüler İnşaat Yapı sistemi ile örnek konut, okul ve köy evi binaları inşa ederek, yeni bir yapı teknolojisine dair Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra deprem bölgesindeki konut ihtiyacına hızlı cevap verebilmek amaçlı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı/Toki için Renco Kompozit Modüler İnşaat Yapı sistemi ile örnek konut, okul ve köy evi binaları inşa ederek, yeni bir yapı teknolojisi tanıttı.Bakanlığın 3 Temmuz 2024 tarihli ve 996225 sayılı yazısında, Renco'nun Kompozit Modüler İnşaat Sistemi'nin konvansiyonel sistemlere kıyasla çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde inşa edilebildiği vurgulandı. Bu sistemin, deprem sonrası oluşan büyük hasarların giderilmesinde ve bölgenin yeniden inşasında etkin bir çözüm sunacağı ifade edildi. Bakanlık, söz konusu projeleri ve raporları değerlendirdikten sonra, Yeni Yapım Teknolojileri Kitapçığında bu sisteme yer verdi.

Yeşil Yatırım Holding'den deprem bölgesine özel yeni inşaat teknolojisi! KAP'a bildirim yapıldı

"ÇEŞİTLİ ÖNEMLİ AVATANJLAR SUNMAKTA"

Renco Kompozit A.Ş., Yeşil Holding şirketler grubu içerisinde yer almaktadır. 10 yılı aşkın bir Ar-Ge deneyimi ve çalışmaları sonucunda patentli bir teknoloji geliştirerek inşaat sektörüne devrim niteliğinde bir yenilik sunmuştur. Renco'nun Akhisar fabrikasında üretilen Fiber Kompozit Modüller hızlı bir şekilde yerinde montaj edilir. Binada zemin hariç demir veya beton kullanılmaz, konvansiyonel inşaat yöntemlerine göre çok daha basit olması nedeni ile kalifiye işçi ihtiyacı duyulmaz. Bu yeni malzeme türü, günümüzde birçok yüksek teknolojik üründe ve uçak sanayisinde kullanılmakta iken şimdi inşaat karkası olarak da kullanılabilmekte ve depreme dayanıklılık, korozyona uğramama ve ısı izolasyonu gibi çeşitli önemli avantajlar sunmaktadır.

"HIZLI İNŞAAT YAPIMINA İMKAN SAĞLIYOR"

Sistemin en önemli özelliği ise hızlı inşaat yapımına imkân vermesidir. Renco Kompozit Modüler İnşaat Yapı sistemi Amerika'da 2018'den beri onaylı bir teknolojidir, inşaatlarda kullanılmaktadır ve Kategori 6 seviyesinde Kasırga'ya dayanıklıdır. Bu yapı sisteminin Bakanlığımız tarafından onaylanmış olması iştirakimiz, Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. için çok önemli bir kazanımdır. Şirketimiz, deprem bölgesindeki hızlı inşaat yapımı ihtiyacı ve şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm inşaatı ihtiyaçları için bu sistem ile inşaatlar yapmaya devam edecektir."

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Son Dakika Emlak Yeşil Yatırım Holding'den deprem bölgesine özel yeni inşaat teknolojisi! KAP'a bildirim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşil Yatırım Holding'den deprem bölgesine özel yeni inşaat teknolojisi! KAP'a bildirim yapıldı - Son Dakika
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