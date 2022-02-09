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Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Öger'den sigarayı bırakın çağrısı - Son Dakika

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Öger'den sigarayı bırakın çağrısı

09.02.2022 19:03
Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Öger'den sigarayı bırakın çağrısı

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Öger yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insan sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara ve türevlerinin kullanımı olduğu belirtti.

İnsan için sigaranın zararlarının anne karnındayken başladığını ifade eden Öger, şunları kaydetti:

"Annenin sigara kullanmasıyla bebeğin sigaraya maruz kalması bebekte zeka geriliğine neden olabilmektedir. Solunum ya da sindirim sistemi hastalıkları, kanser, kalp ve damar hastalıkları, cilt hastalıkları, alzaymır, kısırlık gibi bir çok hastalığa neden olur. Kötü koku oluşumuna neden olur ki bu yüzden yakın çevre tarafından hoş karşılanmayabilir. Şimdi bir kez daha kullanmadan önce düşünmek gerek, 'Sigara sıkıntılarımıza çare mi yoksa çaresizlik midir?'. Tütün mamullerinden uzak durmak ve sağlıklı bir geleceğe adın atmak için 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sigaradan kurtulmak isteyenler için önemli bir başlangıçtır."

Öger, bir bağımlılık olan sigara içiminden kurtulmak için bireysel çabayı gösterip sağlık çalışanlarından alınacak destekle ilk adımın atılabileceğini vurguladı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Yeşil Yıldız, Yahya Öger, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Öger'den sigarayı bırakın çağrısı - Son Dakika


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