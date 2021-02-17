Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek - Son Dakika

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek

17.02.2021 11:13
Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek, System.String[]

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Diyarbakır'daki öğrencilere tüm derslere yardımcı kaynak kitap dağıttı.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Diyarbakır'daki öğrencilere tüm derslere yardımcı kaynak kitap dağıttı.

Merkezi Diyarbakır'da olan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, ortaokul ve lise öğrencilerine tüm derslere yardımcı kaynak kitapların dağıtımını yaptı.

Derneğe gönderilen 12 bin 765 kitap için öğrencilere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Yahya Öger, Diyarbakır'da dönem dönem ayni ve nakdi yardımlar yapma noktasında hayırseverlerle dar gelirli aileler arasında köprü görevi gördüklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği ile yaptığımız çalışmada öğrencilerinin büyük bir kısmının kitaba ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını müşahede ettiklerini ifade eden Öger, "Tüm derslere yardımcı kaynak kitapları talebimiz olumlu karşılandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin her türlü bağımlılığa karşılık eğitimin önemini bilmesi bizim en büyük umudumuzdur. Bu güzel organizasyonda bize destek olan Deniz Feneri Derneği, Diyanet-Sen, diğer hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

Deniz Feneri Derneği, Diyarbakır, Yahya Öger, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek - Son Dakika


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