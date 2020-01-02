Yeşil Yıldız Derneği'nden 2019 çalışmaları - Son Dakika
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Yeşil Yıldız Derneği'nden 2019 çalışmaları

6 saat önce

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği 2019 yılında yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeşil Yıldız Derneği'nden 2019 çalışmaları, System.String[]

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği 2019 yılında yapılan çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı. 2019 yılı içerisinde 82 bağımlı birey tedavi merkezine yöneltilirken, bin 200 aileye kuru gıda, bin mülteciye aynı ve nakdi yardım yapıldığı açıklandı.


Dernek Başkanı Yahya Öger, 2019 yılında 82 bağımlı bireyi tedavi merkezine yönlendirdiklerini, bin 200 aileye kuru gıda yardımı yapıldığını, Diyarbakır'da bulunan değişik ülkelerden gelen bin mülteciye ayni ve nakdi yardımın yapıldığını söyledi. Dicle Üniversitesi'nde, camilerde, okullarda, STK ve kadın destek merkezlerinde onlarca eğitimin verildiğini, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya çalıştıklarının gayreti içinde olduğunu dile getiren Öger, "Bölgenin bütün zorlu dinamiklerine rağmen Yeşil Yıldız Derneğinin bağımlılıkla mücadelede gündem oluşturmada payı oldu. Bağımlılıkla mücadelede sahada var olma mücadelesini verirken aynı zamanda birçok engellerle karşılaştık. Aşılamayan bürokratik engeller köstek olmaya çalışan ve maalesef devleten nemalanan bazı kesimlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bağımlı bireylerin toplumda ciddi manada dışlandı, bireyin tedavi edilmesi noktasında ellerinin güçlü olmadı, birey aile arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklı tedavinin istenilen sonuçlar vermedi, ailelere yönelik tedavi sürecinde yapılması gerekenler eğitim çalışmaları neredeyse hiç verilmedi, önleyici eğitimler sahada değil, kağıt üzerinde yapıldı. Her geçen gün dünyada ve Türkiye'de bağımlı birey sayısı hızlı bir şekilde artmakta, Türkiye'de her yıl 50 bine yakın insanın madde ile tanışıp bağımlı olduğunu veriler bize söylüyor. Madde kullanımının problem olmadığını alkolün, tütünün, kumarın ve teknolojinin de ciddi manada toplum felakete sürüklediğinin farkında olmalıyız. Umarım 2020 bağımlılıkla mücadelede ciddi bir manada sahada olmaya gayret edenlerle beraber kamu kurum ve kuruluşları da işin ciddiyetinin farkına varır. Diyarbakır ili başta olmak üzere diğer illerdeki AMATEM, ÇEMATEM'in inşaat aşaması bitirilip Sağlık Bakanlığına teslimi gerçekleşir. Personelin özlük hakları iyileştirilir. Buralarda çalışmaya teşvik edilir. Bağımlılıkla mücadele ötelenmemeli, devlet, bağımlılıkla mücadele eden derneklere maddi ve manevi anlamda destek sunmalıdır. Bu mücadele ile topyekün savaşın elzemliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bir tek sivil toplum kuruluşunu desteklemekten ziyade toplumda bağımlılıkla mücadele edecek daha güçlü sivil toplum kuruluşlarında oluşmasını teşvik etmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının varsa eğitimle ilgili bir eksikliği Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan eğitim desteği sağlanmalıdır. 2020 yılı bağımlılıkla mücadelede verimli geçmesini temenni eder insanın olduğu her yerde bağlı olma riskinin olduğunun unutulmaması gerektiğini paylaşmak isteriz" dedi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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