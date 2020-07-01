Yeşil Yol'da 1. Etap tamam - Son Dakika

Yeşil Yol'da 1. Etap tamam

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesinde başlatılan toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol'un 1. Etabı tamamlandı.

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesinde başlatılan toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol'un 1. Etabı tamamlandı.

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Vatandaşların kesintisiz olarak yürüyüş yapmasına imkan sağlayan projede Umut Caddesi ile başlayıp Heves Caddesini kapsayan ilk etapta yürüyüş yolunun yanı sıra bitkilendirme, aydınlatma, kent mobilyaları ve oyun grupları gibi çalışmalar yapıldı. Yeşil Yol'da gelinen noktayı yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeyle hem yeşillendirme çalışması gerçekleştirdiklerini hem de vatandaşlara spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Başkan Yalçın, Yeşil Yol Projesi ile güzergah boyunca bütün parkları yeniden düzenleyerek Yeşil Yol'a entegre ettiklerini belirterek, "Bu hatta bulunan binaların çevre düzenlemeleri, parklardaki oyun gruplarının yenilenmesi ve yeni oyun grupları kurulması, yürüyüş sırasında dinlenmek isteyenler için kent mobilyaları ile gece yürüyüşleri için aydınlatma çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık. Geri kalan kısmını da kısa sürede bitirerek Umut Caddesi'nden Salı Pazarı'na, oradan Selçuklu Kültür Evi ve Mehmet Timuçin Caddesi'ndeki kavşağa kadar yay şeklinde bir kesintisiz Yeşil Yol meydana getirmiş olacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Yolda yürüyüş yapan vatandaşlar ve bölge sakinleri de duydukları memnuniyeti ifade ederek gerçekleştirilen projeden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, The Green Mile, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşil Yol'da 1. Etap tamam - Son Dakika

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