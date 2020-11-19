Yeşilay 100. yaşını "Mükemmellik Ödülü" ile taçlandırdı - Son Dakika

Yeşilay, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında verilen Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü aldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası iş yapış modelini ve metodolojisini benimseyen Yeşilay, 100. yaşında bağımlılıkla mücadeledeki sürdürülebilir yaklaşımını ödülle taçlandırdı.

Yeşilay'ın almaya hak kazandığı Türkiye Mükemmellik Ödülü, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle sahibini buluyor. Program kapsamında performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı gösteren sektör liderleri ödüllendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın bir asırlık deneyimi ve çağın ihtiyaçlarına uygun projeleri ile 7'den 77'ye herkese "iyi ve sağlıklı yaşam" alışkanlıklarını kazandırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Tüm süreçleri, mükemmellik hedefiyle ulusal ve uluslararası standartları benimseyerek, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen normlar doğrultusunda tasarladıklarını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

"2013 yılından bu yana mükemmelliğimizi adım adım ileri taşıdık. 2013'te EFQM Mükemmellik Modeli'ne uygun çalışmaya başladık. 2015'te Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi, 2019'da ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi sahibi olduk.

Bunları yaparken öncelikli hedefimiz ödül almak değildi. Yeşilay olarak her yönüyle içselleştirdiğimiz bu metodoloji bugün bize ödülü kazandırdı. Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Biz bu yaklaşım ve modelle çalışmaya devam ettikçe başarılarımızı nice ödüllerle taçlandıracağımıza inancımız sonsuz."

Bu ödülün, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede çalışmalarındaki titizliğinin de kanıtı olduğunu aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilay olarak hem bağımlılıklarla mücadele alanına hem de sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmeye büyük önem veriyor; 100 yılı geride bırakan köklü bir kuruluş olarak sorumluluklarımızın bilincinde adımlar atıyoruz. Toplumsal fayda sağlamak söz konusu olduğunda kendi ekibimizden başlayarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmanın, sürdürülebilirlik esasıyla hareket etmenin, çalıştığımız alanda liderliği üstlenerek, geleceğe yön vermenin öneminin farkındayız. Umarım, bugün kazandığımız bu ödül sivil toplum alanındaki tüm kurumlar için ilham verici ve motive edici olur."