Yeşilay 5 bin psikoloji ve PDR uzmanına pandemi sürecinde okul fobisini anlattı - Son Dakika

Yeşilay'ın 20-21 Ağustos'ta online olarak düzenlediği "Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı"nda 5 bin psikoloji ve PDR uzmanına pandemi sürecinde okul fobisi anlatıldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisi döneminde gerek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık çalışmaları gerekse online mecralardan yapılan bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor.

Yeşilayın ilkini 6-7 Haziran'da 3 bin uzmanın katılımıyla düzenlediği online eğitimin ikincisinde, eğitimde pandemi sonrasında okul fobisi, pandemi ve internet bağımlılığı gibi başlıklar ele alındı. Okulların açılmasıyla ilgili hazırlıkların sürdüğü bu dönemde 5 bin PDR uzmanına daha ulaşıldı.

Eğitimde "Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi" başlıklı bir sunum yapan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, hem belirsiz hem de problemli olabilecek bir dönem yaşandığını, ancak daha hazır ve donanımlı olunduğunu dile getirdi.

Öztürk, eğitimlerle problemlerin daha kolay aşılacağını belirterek, "Çocuklar çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar ve tekrar başlayacaklar. Bugün başlamasalar da bir süre sonra elbet başlayacaklar. Bu sırada kimisinde pandeminin de getirdiği bir takım durumlarla okula gitmek istememe, okul reddi, okul fobisi gibi davranışlar göreceğiz, çünkü uzun süreli ayrılıklar bu duruma yatkın çocuklar için çok risklidir." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalara göre okul fobisi bulunan çocukların yüzde 13'ünde ayrılma kaygısı olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Korku ve kaygı normaldir, bizi koruyan ve önlem almamızı sağlayan hislerdir ancak yönetilemediği zaman hastalık derecesine dönüşmüş demektir. Bu durumun üstesinden gelmek için çocuğun bulunduğu sosyal ortama uyum sağlamasıyla ilgili adım adım çözümler üretmek gerekir. Bazı durumlarda profesyonel destek alınabilir ancak işin aslı ve özü okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından geçmektedir. Onların donanımlı olmaları ve bu konuyu çözmek için de birlikte çalıştıkları öğretmenlerini bir psiko-eğitimle eğitmeleri gerekmektedir. Çünkü çözümü oluşturacak adımlar anne, PDR ve sınıf öğretmenin birlikte atacağı adımlar olacaktır."

Çocuklar ekran başında en fazla 2 saat geçirmeli

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç de, "Pandemi ve İnternet Bağımlılığı Sil Baştan" başlıklı sunumunda, internetin sağlıklı kullanılmaması konusunu çocuklar üzerinden ele aldı.

Dinç, internet bağımlılığının pandemiyle birlikte daha sık ele alındığını belirterek, bu dönemde özellikle çocukların ekran karşısında oyun oynama süresinin gözle görülür bir şekilde arttığını ve birçok evde sorun oluştuğunu kaydetti.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre çocukların ortalama 7 buçuk saat eğlence amaçlı ekran başında zaman geçirdiğini, ancak bu sürenin en en fazla günde 2 saatle sınırlı kalması gerektiğini vurgulayan Dinç, bazı gençlerin de interneti sağlıklı kullandığını anlattı.

Dinç, "Çocuklara interneti sağlıklı ve verimli kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Hatta öncelikle anne babaları internet kullanımı konusunda iyi birer örnek olma anlamında yönlendirmek gerekiyor. Çünkü çocuklar internet kullanımını ilk olarak ailelerinden görerek öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Okul fobisi ve internet bağımlılığı her açıdan ele alındı

Eğitimde, okul fobisi ve internet bağımlılığı 2 gün boyunca birçok açıdan ele alındı.

Programın birinci gününde Doç. Dr. Nusret Soylu "Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi Tedavi Yaklaşımları: Non-farmakolojik Tedavi Yaklaşımları", Doç. Dr. Senem Başgül "Pandemi Süreci ve Sonrasında Özel Gereksinimli Çocuklarda Okul Fobisine Yaklaşım" ve Doç. Dr. Vahdet Görmez "Pandeminin Psikolojik Belirsizlik İkliminde Çocukların Kaygılarını Doğru Anlama ve Yönetme" başlıklı sunum yaptı.

Programın ikinci gününde ise Dr. Mehmet Dinç'in yanı sıra Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan "Pandemi Süreci ve Sonrasında Komorbidite varlığında Okul Fobisinde Tedavi Yaklaşımları" ve Uzman Psikolog Melike Şimşek "YEDAM'da İnternet Bağımlılığına Müdahale" başlığıyla sunumlarını gerçekleştirdi.