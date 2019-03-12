Yeşilay Avustralya'dan Uyuşturucu Semineri

Yeşilay Avustralya, ülkedeki madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi.

Yeşilay Avustralya, ülkedeki madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenledi.



Melbourne Hume Global Learning Center'da "Bir kez bile denemeyin" temasıyla düzenlenen seminere Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar katıldı.



Seminere, uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı mücadele veren Turning Point Avustralya Eğitim Koordinatörü Sharone Patterson, motosikletli çete üyeliği döneminde işlediği suçlardan cezaevine girmesinin ardından Müslüman olan Robbie Maestracci ve Acil Servis Hemşiresi Hale Nur Kaya konuşmacı olarak yer aldı.



Seminerde, katılımcılara Avustralya'daki madde bağımlılığı oranları, uyuşturucudan korunma yolları, bağımlıların davranışları, uyuşturucu ile mücadele eden kurumlar ve devlet hizmetleri hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.



"Arkadaşlarınızı dikkatli seçin"



Seminerde uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemleri ve yaşadığı zorlu hayatın ardından 6 yıl önce İslam dinini seçtiğini anlatan Robbie Maestracci, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerden uyuşturucuyu bir kez bile denememelerini istedi.



Madde kullanımından korunmada en önemli etkenlerin çevre ve arkadaş olduğuna dikkati çeken Maestracci "Arkadaşlarınızı dikkatli seçin. Uyuşturucu kullananlarla arkadaş olmayın, onları sevmeyin diye bir şey yok ama bunu mesafeli yapın. Günün sonunda parti atmosferlerine girdiğinizde arkadaşlarınızın madde kullandıklarını görürseniz belli bir süre dayanabilirsiniz. Hepimiz insanız. Bulunduğumuz yerlerdeki tehlikenin farkına varmamız lazım." dedi.



Melbourne'deki bir hastanenin acil servisinde 5 yıldır hemşirelik yapan Hale Nur Kaya da madde kullananlarla karşılaştıklarında çoğunlukla onların küfürlü sözlerine maruz kaldıklarını belirtti. Kaya, "Uyuşturucunun etkisinde olan birisi acile geldiği zaman, herkese şiddet uygulamaya çalışıyor ya da ağzından küfürlü sözler çıkıyor. Bunların hepsini her gün yaşıyoruz ve gördüğümüz için insanlara ne yaşadığımızı anlatmak istedim. O yüzden bu seminere katıldım." ifadelerini kullandı.



Avustralya'daki resmi verilere göre, her 10 kişiden 4'ü hayatında bir kez de olsa yasa dışı uyuşturucu madde kullanıyor.

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