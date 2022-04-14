Yeşilay, bağımlıları YEDAM'a davet etti - Son Dakika
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Yeşilay, bağımlıları YEDAM'a davet etti

14.04.2022 15:13
Yeşilay, bağımlıları YEDAM'a davet etti

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, bağımlılıklardan kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) davet etti.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, bağımlılıklardan kurtulmak isteyenleri Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) davet etti.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay'ın bağımlılıklara karşı önleme ve rehabilitasyon alanlarında mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Ramazan ayında iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılması gerektiğini ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı nefsimizi kontrol altına aldığımız, irademize hakim olduğumuz bir ay. Bağımlılıklardan uzak durmak, ruhen ve bedenen kötü alışkanlıklardan arınmak için de çok güzel bir fırsat. Bu ay sağlığımızın kıymetini bilmek için kendimize vesileler oluşturarak ve bağımlılık yapacak tüm madde ile davranışlardan uzak durarak ramazanı hakkıyla yaşayabiliriz.

Tüm vatandaşlarımız sağlığa ve sıhhate davet ederken, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenleri Edirne YEDAM'da beklediğimizi hatırlatmak isteriz."

YEDAM'ın bağımlılara ve ailelerine ücretsiz destek verdiğini bildiren Bayrak, "YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ile ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de 105 YEDAM bulunuyor ve 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden de ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bayrak, bağımlılar ve ailelerinin merkeze gelerek ya da telefonla ulaşarak destek isteyebildiğini belirterek, Yeşilay'ın Edirne'de bağımlılıklarla mücadele için aralıksız çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

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Rehabilitasyon, Ramazan, Yeşilay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay, bağımlıları YEDAM'a davet etti - Son Dakika


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