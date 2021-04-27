Yeşilay bağımlılıkla mücadele deneyimini BM'de 200 ülkeyle paylaştı - Son Dakika

12-16 Nisan tarihleri arasında pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleşen toplantıya dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren 15 Ülke Yeşilay'ı ile birlikte katılım gösterdi. CND kapsamında Türkiye Yeşilay'ının liderliğinde Avusturya, Brezilya, Fas, Gürcistan, Hindistan, Endonezya, Kuzey Kıbrıs, Malezya, Nepal, Nijerya, Uganda, Ruanda, Sudan, Somali, Tayland Ülke Yeşilaylarının katılımları ile ayrı oturumlar düzenlendi. Deneyimi ve uluslararası iş birlikleri ile bağımlılıklarla küresel mücadeleye katkıda bulunan Yeşilay, toplantı kapsamında 12 ayrı oturum gerçekleştirerek farklı ülkelerdeki deneyimlerini 200 ülkeye anlattı.

COVID-19 ve bağımlılıklar konuşuldu

COVID-19 salgınının ilk gününden itibaren önemli projelere imza atan ve salgının bağımlılıklar üzerindeki etkilerini en aza indirmek adına önleme faaliyetlerini sürdüren Yeşilay, bu deneyimini Birleşmiş Milletler'de (BM) paylaştı. Program kapsamında "COVID-19 Dönemi Küresel Önleme Uygulamaları ve Politikalarının Yeniden Çerçevelenmesi", "COVID-19 Pandemisi STK'ların Uyuşturucu Maddelere Dair Politika Yapım Sürecine Katılımını Nasıl Etkilemiştir?" ve "Krizden Alınan Dersler – COVID Pandemisi Sürecinde İyileştirme Çalışmaları" başlıklı üç oturum gerçekleştirildi.

Kadın bağımlıların tedavisinde YEDAM modeli anlatıldı

Kadın bağımlıların tedavisi ile ilgili pek çok çalışma yapan ve bu alanda öncülüğü üstlenen Yeşilay, Mart ayında düzenlediği Bağımlılıklarla Mücadele ve Kadın webinarın ardından; CND toplantısında da bu konudaki birikimini paylaştı. "Kadın Kullanıcıların Madde Bırakma Serüvenlerini Anlama ve Müdahalenin Getirileri" başlıklı bir oturum gerçekleştiren Yeşilay, kadınlara özel tedavi yöntemlerinin önemini, bu alanda atılan adımları ihtiyaçları ve çözüm önerilerini anlattı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde bu alana özel olarak odaklanan kurum, bu kapsamda yürüttüğü çalışmaları örnek olarak paylaştı.