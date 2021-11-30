Yeşilay, bağımlılıktan kurtulanların değişim öyküleriyle ilham verecek - Son Dakika

Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerinden destek alan bağımlıların umut dolu öykülerini içeren "Renklerini Yeniden Kazananlar" kitabı raflarda yerini aldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Yayınları'ndan çıkan, Özlen Çopuroğlu'nun editörlüğünü yaptığı 256 sayfalık kitapta, toplumun her kesiminden insanların birbirinden farklı deneyimlerinden ilham alınarak oluşturulan 19 öykü bulunuyor.

Yaşanmış olaylardan kurgulanan öykülerde, "çıkmazlarda kaybolanların feraha erişmeleri", "insan umuduna dair izleri" ve "renkleri solanların yeniden yeşerme serüveni" yer alıyor.

"Renklerini Yeniden Kazananlar" isimli öykü kitabına, kitabevleri ve kitap satış sitelerinin yanı sıra "yesilaymarket.com"dan ulaşılabiliyor.

Kitap adını, oğlu bağımlılıktan kurtulan bir annenin teşekkür notundan aldı

Bağımlılıklarından kurtulmak isteyen bireylerin yanı sıra aile üyelerine de ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) destek alan bir bireyin annesi Yeşilay'a teşekkür notu iletti. Her şey oğlu bağımlılıklardan kurtulduğu için mutlu olan bir annenin, oğlunun iyileşmesine yönelik ilettiği "Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim." notuyla başladı. Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı ismini bu umut dolu öyküden aldı.

Kitapta yer alan 19 öykü ve daha niceleri Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de bulunan tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan YEDAM ekibinin özverili çalışmaları sayesinde var oldu.

Birçok bağımlının, annenin, babanın, bağımlı yakınlarının hayatına dokunan YEDAM, yeni hayatlara umut olmak, bağımlılara ve yakınlarına renklerini yeniden kazandırmak için ücretsiz hizmet sunmaya devam ediyor. YEDAM'lara Türkiye'nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden de ulaşılabiliyor.