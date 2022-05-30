Yeşilay'dan "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarasız yaşam çağrısı - Son Dakika
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Yeşilay'dan "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarasız yaşam çağrısı

30.05.2022 14:40
Yeşilay'dan "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarasız yaşam çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarasız bir yaşam çağrısı yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarasız bir yaşam çağrısı yaptı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tütün bizi ve gezegenimizi zehirliyor" mesajına dikkat çekilerek, hem tütün ürünlerinin hem de elektronik sigaraların insan sağlığını ve çevreyi tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatıldı.

Sigaranın birçok hastalığın nedeni olduğunu belirten Öztürk, Dünya Sağlık Örgütü'nün, her yıl tütün kullanımının neden olduğu ölümlerin 65 bininin çocuklar arasında görüldüğünü ve 1,2 milyondan fazlasının pasif içiciliğe bağlı olduğunu tahmin edildiğini kaydetti.

İnsan sağlığı için ölümcül etkileri olan tütünün, çevre kirliliğini de önemli ölçüde artırdığını dile getiren Öztürk, "Tütün ekimi küresel olarak yaklaşık 22 milyar metrik ton su gerektiriyor ve her yıl yaklaşık 600 milyon ağacın kesimine neden oluyor. Özetle, tütün endüstrisi her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olurken gezegenimizin kaynaklarına ve ekosistemine de zarar veriyor. Kendi sağlığımız ve gezegenimiz için sigarayı bırakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öztürk, tütün endüstrisi tarafından sigaraya alternatif sunulan elektronik sigaralardaki bazı kimyasal maddelerin de en az sigaradaki kadar zararlı olduğunu kaydetti.

"Bırakabilirsin" mobil uygulamasına yoğun ilgi

Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı ile "Bırakabilirsin" mobil uygulamasının geliştirildiğini hatırlatan Öztürk, "Uygulamamız hizmete girdiği şubat ayından bu yana yoğun ilgi gördü. Uygulamamızı tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını gözeterek hazırladık. 3 ay içerisinde 72 bin kişi Bırakabilirsin mobil uygulamasını indirdi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle henüz uygulamamızı indirmemiş olanları da Yeşilay ve Bırakabilirsin desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, Yeşilay Danışmanlık Merkezi bünyesindeki tütün danışmanlığı hizmetine de değinildi. Bu hizmetle "Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı" çerçevesinde sigara kullananlara ücretsiz destek sağlandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Yeşilay, Tütün, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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