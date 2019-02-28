Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan Aa'ya Ziyaret

Yeşilay'dan Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Ay, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Yeşilay'dan Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Ay, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Ay, dernek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gültekin, Ay'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: AA

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