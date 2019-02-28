Yeşilay'dan Aa'ya Ziyaret
1 saat önce
Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Ay, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Yeşilay Diyarbakır
Şube Başkanı Muhammed Ay, Anadolu Ajansı
(AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin
'i ziyaret etti.
AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Ay, dernek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gültekin, Ay'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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