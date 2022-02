Yeşilay'dan alkolün şiddete etkisine dikkati çekmek için yeni kampanya - Son Dakika

Yeşilay, alkol bağımlılığının zararlarına ve aile içi şiddete etkileri üzerine dikkati çeken "Alkole Hayır De" kampanyasını hazırladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, iyi ve sağlıklı yaşam için bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, alkol bağımlılığının zararlarına ve aile içi şiddete etkileri üzerine bir kampanya hazırladı.

"Alkole Hayır De" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında alkolün her yudumda aile içi şiddet riskini artırdığı belirtiliyor.

Bağımlılıkların bireyin ailesini ve sevdiklerini doğrudan etkilediğine işaret edilen kampanya ile alkol bağımlılığının sonuçlarına dikkati çekmek hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, alkol kullanımının bireylere ve topluma sosyal ve ekonomik kayıplar getirdiğini belirtti.

Öztürk, alkolün sadece kullanıcılarının kendilerine verdikleri bir zarar olmadığını kaydederek, "Aile içi şiddet ve antisosyal davranışlara maruz kalan diğer kişilere de zarar verme riski taşır. Daha önceki çalışmalar genellikle alkolün ağırlıklı olarak erkeklerin sokak şiddetindeki rolüne odaklanırken son yıllarda alkole bağlı aile içi şiddet ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere yakın ilişkilerdeki rolüne odaklanılıyor." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllara dayanan deneyimler ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne başvuranların hikayelerinden alkol bağımlılığı ile aile içi şiddet arasındaki ilişkinin farkında olduklarını kaydeden Öztürk, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde bu riskin küresel olarak da artması ve pek çok ülkede gündeme gelmesiyle, tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde dikkatleri bu konuya çekmek istedik. Aile içi şiddetin tarihsel ve toplumsal nedenlerinin farkında olmakla birlikte alkolün buradaki rolünü göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Alkol bağımlılığı her bağımlılık gibi bir hastalık olduğundan, bu hastalığın tedavisinin toplumun kanayan yaralarından biri olan aile içi şiddetin önlenmesinde rol oynayacağına eminiz. Bu konuya dikkat çekmek amacıyla 'Alkole Hayır De' kampanyasını hazırladık."

Ünlü isimler filmlerde seslendirme yaptı

Öztürk, aile içi şiddeti belli bir sosyoekonomik grubun sorunu olarak algılamanın yanılgı olduğunu, çok farklı gelir ve eğitim gruplarından kadınların aile içi şiddete maruz kalabileceğini aktardı.

Bu kapsamda kampanyayı hazırlarken 4 ayrı film ile farklı sosyoekonomik kesimlere ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Öztürk, "Tercih edilen alkollü içeceklere göre kadehleri ekranlarda gördüğümüz filmlerimiz var. Cihan Ünal, Celil Nalçakan, Reha Özcan ve Toprak Sergen'in seslendirdiği filmlerle hem farklı yaş gruplarına hem de Türkiye'nin her bir köşesindeki vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Filmlerde amacımız her bir yudumun bireyleri şiddete ne kadar yaklaştırdığına dikkat çekmek. Tüm filmlerimizde de 'Alkol her yudumda aile içi şiddet riskini artırır' mesajını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, bugüne kadar alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen 13 bini aşkın kişi YEDAM'a başvurdu. YEDAM'ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibinin alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, uyuşturucu madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor.

YEDAM'a "115 YEDAM Danışma Hattı" üzerinden ulaşılabiliyor. YEDAM'da daha fazla bağımlıya ve yakınına hizmet verilmesi için destek olmak isteyenler "www.yesilay.org.tr" internet sitesindeki bağış kanalları üzerinden Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalara katkıda bulunabiliyor.