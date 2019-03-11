Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Standı

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Standı

58 dakika önce

Yeşilay Gaziantep Şubesi, İslahiye ilçesinde kurulan stantta vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Standı, System.String[]
Yeşilay Gaziantep Şubesi, İslahiye ilçesinde kurulan stantta vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda açılan stantta gönüllü üniversite öğrencileri tarafından Yeşilay'ın misyonu ve vizyonu anlatıldı. Vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Hazırlanan yaka kokartı ve kalem gibi hediyeler de vatandaşlara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Yeşilay, Güncel
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