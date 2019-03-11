Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Standı
58 dakika önce
Yeşilay Gaziantep Şubesi, İslahiye ilçesinde kurulan stantta vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.
Yeşilay Gaziantep
Şubesi, İslahiye
ilçesinde kurulan stantta vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.
İslahiye Demokrasi Meydanı
'nda açılan stantta gönüllü üniversite öğrencileri tarafından Yeşilay'ın misyonu ve vizyonu anlatıldı. Vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.
Hazırlanan yaka kokartı ve kalem gibi hediyeler de vatandaşlara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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