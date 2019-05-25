Yeşilay'dan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret
4 saat önce
Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.
Yeşilay
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek
'i ziyaret etti.
Yeşilay Afyonkarahisar
Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe
ve Yeşilay Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz'ün de katıldığı ziyarette, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Yeşilay'ın faaliyetleriyle ilgili Başkan Mehmet Zeybek'e bilgi veren Genel Sekreter Dursun, Afyonkarahisar'da gerçekleştirecekleri bazı projeler için destek istedi. Ziyaretleri nedeniyle Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun ve Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe ile Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz'e teşekkür eden Başkan Zeybek ise imkanlar ölçüsünde ihtiyaç duyulan konularda her zaman Yeşilay'ın yanında olduklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR
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