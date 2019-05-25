Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

Yeşilay'dan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

4 saat önce

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Yeşilay'dan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret, System.String[]
Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe ve Yeşilay Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz'ün de katıldığı ziyarette, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeşilay'ın faaliyetleriyle ilgili Başkan Mehmet Zeybek'e bilgi veren Genel Sekreter Dursun, Afyonkarahisar'da gerçekleştirecekleri bazı projeler için destek istedi. Ziyaretleri nedeniyle Yeşilay Genel Sekreteri Osman Batuhan Dursun ve Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe ile Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz'e teşekkür eden Başkan Zeybek ise imkanlar ölçüsünde ihtiyaç duyulan konularda her zaman Yeşilay'ın yanında olduklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Yusuf Gökçe, Afyon, Mehmet Zeybek, Yeşilay, Güncel
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