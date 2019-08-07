Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan burs desteği
Son Dakika Güncel Haber

Yeşilay'dan burs desteği

50 dakika önce

Yeşilay'ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor.

Yeşilay'dan burs desteği, System.String[]

Konu hakkında bilgilendirme yapan Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler; "Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor.

Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 1.000 TL, Doktora öğrencilerine 18 ay süreyle 1.500 TL burs desteği verilecek burs programı için son başvuru tarihi 19 Ağustos Pazartesi" dedi.

Yeşilay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan burs desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]