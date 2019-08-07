Yeşilay'dan burs desteği

Konu hakkında bilgilendirme yapan Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler; "Ülkemizde bağımlılıklara dair akademik yayınların istenilen sayıda olmaması, bağımlılıkla mücadelede etkin politikaların geliştirilip uygulama mekanizmalarının kurulmasına kadar birçok alanda teorik çerçevenin oluşturulmasında eksikler meydana getiriyor.

Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 1.000 TL, Doktora öğrencilerine 18 ay süreyle 1.500 TL burs desteği verilecek burs programı için son başvuru tarihi 19 Ağustos Pazartesi" dedi.