Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'e ziyaret
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Yeşilay'dan İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'e ziyaret

7 saat önce

Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret etti.

Yeşilay'dan İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'e ziyaret, System.String[]

Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret etti.


Ziyaret esnasında Yeşilay Cemiyetinin çalışmaları hakkında bilgi veren Tekelioğlu "Türkiye geneli başta olmak üzere değişik ülkelerde faaliyet gösteren Yeşilay Cemiyetinin Bilecik şubesini faaliyete geçirdik. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bilhassa son dönemlerde teknoloji bağımlılığı konusunda çocuklarımız yenik düşüyor. Teknolojiyi ihtiyacı kadar kullanmaları hususunda bilgiler veriliyor" dedi.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "Milli eğitim teşkilatı atak yapacağınız her çalışmaya katkı sağlamaya hazırız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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