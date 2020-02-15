Yeşilay'dan işyerlerine bilgilendirme ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay'dan işyerlerine bilgilendirme ziyaretleri - Son Dakika

Yeşilay'dan işyerlerine bilgilendirme ziyaretleri

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Yeşilay Düzce şubesi, il genelinde işyeri ziyaretleri ile sigara ve tütün mamüllerinin zararları hakkında bilgilendirme ve eğitim düzenledi.

Yeşilay'dan işyerlerine bilgilendirme ziyaretleri, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Yeşilay Düzce şubesi, il genelinde işyeri ziyaretleri ile sigara ve tütün mamüllerinin zararları hakkında bilgilendirme ve eğitim düzenledi. Vatandaşlarla birlikte karbonmonoksit ölçümü yapılarak broşür, şapka, bileklik ve kalem dağıtıldı.


4207 sayılı Tütüm Mamullerinin zararlarının önlenmesine daire kanun kapsamında Düzce Yeşilay şubesi, işyerlerini ziyaret ederek vatandaş ve esnafa sigara ve tütün mamüllerinin zararları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Tütün ürünlerinin zararlarına karşı birey ve toplum sağlığına yönelik risklerden korumak, sağlıklı yaşam kültür bilincinin oluşturulması ve bu bilincin artarak devam etmesini sağlamak amacı ile yapılan ziyaretlerde vatandaşlar ile karbonmonoksit ölçümü'de yapıldı. Ziyaretlere Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tuncer, Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Ali Dilber, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Volkan Temi, Halk Sağlı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek ve Halk Sağlığı hizmetleri başkanlığı personelleri katılım sağladı. İşyerlerinde eğitim de verilirken katılımcılara broşür, şapka, bileklik ve kalem dağıtımı da gerçekleştirildi. - DÜZCE

Yeşilay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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